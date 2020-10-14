Россия — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.



Ставка: победа России за 1.66.



«Сборная России сыграет со сборной Венгрии в рамках Лиги наций 14 октября. Российская дружина выступает слабее, чем в былые годы, однако борется за рейтинг УЕФА.



Россияне стали стабильно забивать и побеждали в первых встречах этого турнира. К сожалению, в предыдущей игре пришлось довольствоваться ничьей против Турции (1:1).



Очень обидно за национальную команду, поскольку в лазарете много футболистов основного состава, зато круто заиграл Антон Миранчук. Думаю, ближайшие резервисты постараются проявить себя и забьют несколько голов.



Венгры никогда не входили в элиту европейского футбола, но прошли Болгарию (3:1) в полуфинале битвы за чемпионат Европы, теперь на пути исландцы. После победы над Сербией они идут вторыми в группе.



Я считаю, что венгерский коллектив обыгрывать можно и нужно. Они имеют не самых грозных футболистов, если их не обыгрывать, то дальше будет сложнее», — сказал Павлюченко.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры