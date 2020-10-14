Россия — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.
Ставка: победа России за 1.66.
«Сборная России сыграет со сборной Венгрии в рамках Лиги наций 14 октября. Российская дружина выступает слабее, чем в былые годы, однако борется за рейтинг УЕФА.
Россияне стали стабильно забивать и побеждали в первых встречах этого турнира. К сожалению, в предыдущей игре пришлось довольствоваться ничьей против Турции (1:1).
Очень обидно за национальную команду, поскольку в лазарете много футболистов основного состава, зато круто заиграл Антон Миранчук. Думаю, ближайшие резервисты постараются проявить себя и забьют несколько голов.
Венгры никогда не входили в элиту европейского футбола, но прошли Болгарию (3:1) в полуфинале битвы за чемпионат Европы, теперь на пути исландцы. После победы над Сербией они идут вторыми в группе.
Я считаю, что венгерский коллектив обыгрывать можно и нужно. Они имеют не самых грозных футболистов, если их не обыгрывать, то дальше будет сложнее», — сказал Павлюченко.
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