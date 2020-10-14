Россия — Венгрия: ставка Отара Кушанашвили на встречу Лиги наций в Москве

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.



Ставка: победа России за 1.61.



«Россияне допустили осечку, случайное поражение от Швеции. Мне человек, смотревший матч, сказал, что не было ничего хорошего. Мы помним чемпионат мира, где контрольные матчи игрались ни шатко, ни валко, как Виктор Ладненко, неизвестный вам, но очень дорогой мне, не пришей к чему-то что-то. И вдруг на тебя раз, и Салах, да продлит его жизнь Аллах. И вот, к чему я веду: проиграли Швеции, которая тоже играла не приведи Господи.



Что же получается? Те играли не приведи Господи, тогда как же играли наши? Мне выпала честь, сомнительная правда, говорить про матч Россия — Венгрия. Я знаю Черчесова. Он ненавидит проигрывать, даже в контрольных матчах. Стало быть, мы выиграем.



Россия обыграет Венгрию очень-очень убедительно. Возвращаю вас, людей с дырявой памятью, к тому моменту, когда я предрёк судьбу матча Грузия — Беларусь в пользу Беларуси из любви к Матюшевским. Грузия выиграла. Я знал, что она выиграет, но «Жыве Беларусь». Золотое сердце сработало в пользу белорусов. Грузия впервые в истории в финале лиги наций. Знаете, какая гордость меня переполняет?



Поэтому обращайте внимание на выражение моего лица, когда я говорю важные вещи. Я говорю, что Россия обыграет Венгрию, не потому, что я патриот, а потому, что Россия сильнее Венгрии, как я сильнее всех остальных», — сказал Кушанашвили.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры