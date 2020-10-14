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Россия — Венгрия: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги наций

Россия — Венгрия: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.

Ставка: победа России за 1.64.

«В Москве встречаются лидеры текущего сезона Лиги наций в третьей группе. Сборная России идёт без поражений – две победы и ничья принесли команде семь очков и первую позицию. Венгрия одержала две победы и записала в актив шесть баллов и вторую позицию, на расстоянии в один балл от сегодняшних хозяев.

Вообще, последний матч российской команды оставил двоякое впечатление. Довольно добротный первый тайм, в котором турки немного растерялись, чем воспользовались наши футболисты и имели преимущество почти всю первую половину. Во втором тайме всё перевернулось. Мы увидели настоящую Турцию, и в какой-то момент мы увидели не настоящую Россию.

Венгры приятно удивили, переиграв Сербию. Гости по игре схожи с хозяевами – мощно играют в первой половине и невнятно во второй.

Я считаю, что хозяева превосходят соперника, и если сыграют оба тайма, как с первый с Турцией, то вполне достойны победы, на что и предлагаю сделать ставку», — сказал Мостовой.

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