Россия — Венгрия: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.



Ставка: победа России за 1.64.



«В Москве встречаются лидеры текущего сезона Лиги наций в третьей группе. Сборная России идёт без поражений – две победы и ничья принесли команде семь очков и первую позицию. Венгрия одержала две победы и записала в актив шесть баллов и вторую позицию, на расстоянии в один балл от сегодняшних хозяев.



Вообще, последний матч российской команды оставил двоякое впечатление. Довольно добротный первый тайм, в котором турки немного растерялись, чем воспользовались наши футболисты и имели преимущество почти всю первую половину. Во втором тайме всё перевернулось. Мы увидели настоящую Турцию, и в какой-то момент мы увидели не настоящую Россию.



Венгры приятно удивили, переиграв Сербию. Гости по игре схожи с хозяевами – мощно играют в первой половине и невнятно во второй.



Я считаю, что хозяева превосходят соперника, и если сыграют оба тайма, как с первый с Турцией, то вполне достойны победы, на что и предлагаю сделать ставку», — сказал Мостовой.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры