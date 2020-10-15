Карен Хачанов — Аслан Карацев: прогноз и ставка на матч 2-го круга в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге Карен Хачанов — Аслан Карацев.
Ставка: Карацев выиграет как минимум один сет за 2.45.
«Старт турнира в Санкт-Петербурге выдался непростым. Малоизвестный австралиец Джек Дакворт навязал борьбу (6:4, 6:4). Хачанов подавал ниже своего уровня и нередко ошибался на приёме. Хотя в розыгрышах, конечно, имел преимущество. С таким качеством тенниса Карацев наверняка сумеет создать ему проблемы.
Аслан после пандемии выступает великолепно. Выдал серию из трёх финалов на грунтовых челленджерах: два из них забрал, ещё в одном уступил в финале самому Стэну Вавринке, причём достойно (6:7, 4:6). Едва не попал в основную сетку “Ролан Гаррос”, уступил в финале только Себастьяну Корде, а тот в итоге добрался до четвёртого раунда и проиграл Рафаэлю Надалю.
27-летний теннисист стремительно приближается к первой сотне рейтинга, а накануне впервые обыграл теннисиста из топ-50. За два с лишним часа одолел в трёх сетах Тенниса Сандгрена. Было видно, что россиянин волнуется, но поддержка зрителей в ключевой момент помогла. А с характером порядок: в первой партии отыграл сетбол и тут же сделал брейк.
Важный момент — Хачанов вместе с Рублёвым заявился в парный разряд. Они уже хлопнули британцев Скупски и Маррея (а это первые номера посева), в четвертьфинале 13 октября играли с Бубликом и Опелкой. То есть нехватка свежести в чём-то вполне может сказаться. На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера.
Варианты попроще — тотал больше 20.5 гейма за 1.76 и П2 с форой (+4.5 гейма) за 1.85. Подаёт Карацев недурно, а на приёме Карен не блещет. Огромного количества брейков тут быть не должно. На наш взгляд, даже имеет смысл проверить ставку “Карацев выиграет как минимум один сет” за 2.45. Мотивация у Аслана колоссальная, а победа над Сандгреном добавит уверенности».
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