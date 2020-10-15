«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» с форой (-1) за 1.81.

«Салават Юлаев» уже вывел практически всех хоккеистов из списка травмированных. Понятно, что бросать в бой всех и сразу смысла нет. Им ещё предстоить возвращать утраченные кондиции, а это довольно долгий процесс. То есть в ближайшие 7-10 дней команду наверняка будет болтать. Нестабильность, чередование ярких отрезков с провальными и так далее.



Впрочем, для Уфы последних лет это довольно знакомая картина. Не напрягает даже серия из двух поражений. На своём льду достойно сопротивлялись мощному ЦСКА (2:4), а затем наломали дров с «Барысом» (2:3 ОТ). Вели с разницей в две шайбы, но ближе ко второму перерыву заметно подсели.



Стали часто проигрывать единоборства и ошибаться в своей зоне, перестала держаться шайба. Итоговый успех клуба из Казахстана выглядит справедливо: две шайбы в третьем периоде плюс реализация большинства в овертайме. Александр Алексеев нарушил правила в борьбе у борта, за такие вещи Диц и Виделль наказывают. Обидно, но бывает.



«Салават» остался в группе лидеров Восточной конференции: 21 очко в 17 поединках, пятое место. А вот с «Куньлунем» всё понятно: три очка в 14 матчах. Единственная победа — техническая. Плюс дожили до серии буллитов как раз с «Салаватом» (2:3 Б) благодаря Дмитрию Шикину, который совершил 52 сейва.



Всерьёз рассуждать о перспективах подопечных Алексея Ковалёва было сложно даже в конце августа, а уж теперь — и подавно. У «СЮ», конечно, хватает проблем, но именно такой соперник отлично подходит для того, чтобы дать игровую практику лидерам после долгой паузы. Пространства будет много, контроля шайбы — тоже.



Гости сейчас не на пике, поэтому разгрома не ждём. В то же время соперник достаточно слаб, чтобы оформить свои три-четыре шайбы. Для победы этого должно хватить. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.81 и П2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87".