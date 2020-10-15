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Россия — Венгрия: как сыграли 14 октября, кто победил, какие ставки и прогнозы зашли

Россия — Венгрия: как сыграли 14 октября, кто победил, какие ставки и прогнозы зашли
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В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Россияне нанесли 10 ударов по воротам против шести у соперника. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1-0.

Эксперты отдавали преимущество России, ставки на хозяев принимались за 1.68. Успех Венгрии шёл за 6.15, ничья — за 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 4100 рублей.

Тотал меньше 2.5 гола оценивался коэффициентом 1.90, на «обе забьют — нет» давали 1.77. Точный счёт 0:0 был доступен за 14.0.

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