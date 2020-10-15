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Уго Умбер — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Санкт-Петербурге

Уго Умбер — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Уго Умбер — Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублева в двух сетах за 1.57.

«Француз в первом круге обыграл нашего соотечественника Котова, но победа ему далась нелегко. Первый сет ушел для привыкания к новому корту и покрытию. Рублев с Умбером уже встречался в прошлом году на турнире в Монте-Карло. Тогда в двух сетах Андрей победил. Сейчас Рублев игрок абсолютно другого уровня.

В новом рейтинге ATP Рублев вошел в десятку сильнейших, что, бесспорно, придает ему еще больше уверенности. С теннисистом-левшой ему не просто будет играть. Непростым будет первый сет, во время которого он будет привыкать к игре Умбера. Все же есть определенные нюансы, нужно приспособиться к подаче, по-другому начинать розыгрыши. Но я думаю, что все это не должно помешать Рублеву пройти в следующий круг. Андрей победит в двух сетах», — сказала Петрова.

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