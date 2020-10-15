Даниил Медведев – Рейлли Опелка: прогноз Надежды Петровой на игру турнира в России

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Даниил Медведев – Рейлли Опелка.
Ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.62.
«Медведев – первый сеяный на турнире и шестой в мировой классификации. Его соперник – 23-летний американец Рейлли Опелка, занимающий 36-ю позицию в рейтинге. Опелка обладает очень мощной подачей.
По личным встречам преимущество у Медведева – 2:0. Оба матча прошли в Америке – в Вашингтоне (2017 год) и Майами (2019 год) и завершились тогда в трех сетах. Интересно, что пять (!) сетов из шести завершались тай-бреками. Так что соперник у Даниила весь крепкий.
С первых розыгрышей Медведеву нужно попытаться взять инициативу в свои руки. Даниилу нужно грамотно сыграть в обороне, постараться использовать ошибки американца. Фаворит, бесспорно, Медведев.
Думаю, что на этот раз ему для победы нужно будет лишь два сета, как говорится, домашние стены должны помочь», — сказала Петрова.
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