«Куньлунь» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Плющева на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на игру КХЛ «Куньлунь» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 3 шайбы за 2.54.



«Китайский клуб обосновался на дне турнирной таблицы. Не думаю, что они сумеют выправить эту ситуацию, а особенно в уже предстоящей игре с «Салаватом Юлаевым» покажут свои лучшие качества. Уфимцы по всем показателям сильнее: по составу, по организации игры, по мастерству. Думаю, что по своей нацеленности на победу тоже котируются выше.



У команды «Куньлунь», к сожалению, с учётом всех перипетий, которые были перед сезоном (команда собиралась, как на уходящую электричку), игроки соответствуют этому уровню. И как бы тренеры ни надували щеки, я думаю, они не сумеют исправить ситуацию.



Ну а в составе «Салавата Юлаева» есть хорошие квалифицированные игроки, как доморощенные, так и легионеры. Хоть некоторые из них сильно добавили в весе, тем не менее это не мешает им регулярно набирать очки и вести команду за собой. Думаю, что решающую роль сыграют иностранцы, выступающие за «Салават Юлаев», — сказал Плющев.

«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах Лидеры уфимцев далеки от оптимальной формы, но для худшего клуба КХЛ этого должно хватить.