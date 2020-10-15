Карен Хачанов — Аслан Карацев: ставка Сергея Фомина на матч турнира в Санкт-Петербурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге Карен Хачанов — Аслан Карацев.



Ставка: победа Карацева с форой (+5) за 1.65.



«На домашнем турнире в Петербурге встречаются третья и четвёртая ракетки России — чем не крутая вывеска? Сбавляет высокую тональность лишь то, что один из них — Хачанов — уже не первый год является игроком первой сотни, входил в десятку, тогда как Аслан Карацев лишь с недавнего времени находится на подступах к топ-100 рейтинга.



Однако сейчас Карацев показывает лучший теннис в жизни, сделал скачок на сто с лишним мест в рейтинге, взял два титула на челленджерах. А уже здесь, в Петербурге, одержал первую в карьере победу на теннисистом из топ-50 — крепким Теннисом Сандгреном. В последнее время Аслан был хорош на грунте, но быстрые хардовые корты ему подходят даже больше. Аслан уверенно подаёт, здорово прибавил в розыгрышах. С учётом отличной формы и настроя он должен навязать борьбу Карену в предстоящем матче.



Трижды встречались Карен и Аслан на хардовых челленджерах в 2015-2016 годах, Хачанов ведёт в противостоянии 2:1. Думаю, победа и в этот раз останется за ним, но мы заиграем одну из предложенных фор, которая сыграла во всех личных встречах этих теннисистов и которую по силам удержать нынешнему Аслану Карацеву», — сказал Фомин.

Карен Хачанов — Аслан Карацев. Прогноз: гроза челленджеров удивит третью ракетку России Карацев накануне впервые обыграл представителя топ-50, а Хачанов сейчас не блещет.