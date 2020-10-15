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Карен Хачанов — Аслан Карацев: прогноз Надежды Петровой на игру турнира в Санкт-Петербурге

Карен Хачанов — Аслан Карацев: прогноз Надежды Петровой на игру турнира в Санкт-Петербурге
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Карен ХачановАслан Карацев.

Ставка: победа Хачанова в двух сетах за 1.73.

«Российское противостояние 24-летнего Карена Хачанова и 27-летнего Аслана Карацева. Ровно сто позиций разделяют этих теннисистов в мировом рейтинге: Хачанов – 17-й, Карацев – 117-й. Карацев получил уайлд-кард и в первом круге он своей победой над американцем Сандгреном (2-1) доказал, что он этого заслуживает.

Хачанов и Карацев очень хорошо знают друг друга, играли вместе много в Челленджерах. По личным встречам преимущество Карена – 2:1. Но, они встречались достаточно давно. Первый раз в 2015-м году, потом были две встречи спустя год. Прошло уже много времени, Хачанов значительно прибавил, одно время был в десятке лучших, побеждал на крупных турнирах. Уровень его уже далеко не тот, что был пять лет назад.

Карен мощнее, сильнее и опытнее. Думаю, ему для победы должно будет хватить двух сетов», — сказала Петрова.

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Карацев накануне впервые обыграл представителя топ-50, а Хачанов сейчас не блещет.
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