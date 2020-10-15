«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2) за 2.04.



«Веселящий весь честной народ Континентальной лиги «Куньлунь» в нынешнем сезоне набрал аж целых 3 (прописью – ТРИ) очка в 14 матчах. Из них два он получил из-за не доехавшего на игру «Локомотива» (как позже выяснилось, некому там доезжать было). А ещё очко – внимание! – он взял в Уфе, в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым». И теперь уже доподлинно не узнать: то ли башкирская команда вышла на лёд вдрабадан пьяная, так, что ноги не держали, то ли в этот момент поголовно страдала ковидом и переодевалась на матч, не вставая из-под аппаратов ИВЛ, то ли вообще отправила вместо себя пацанов из «Толпара» (причём, скорее всего, второго состава). Как бы то ни было, но клеймо команды, подарившей давно уже не жужжащему «Куньлуню» очко, отмыть будет трудно, если вообще возможно. Но в грядущем матче что-то делать придётся.



Думается, что иного результата, кроме разгрома китайцев «вдребезги и пополам», в Уфе просто не поймут. И мы даже не станем задумываться над вопросом, кто победит в этом матче. Интересно будет посмотреть на коэффициент, который букмекеры дадут за победу хозяев в основное время, и сравнить, было ли что-то подобное в истории Континентальной лиги в принципе.



Поэтому не стану отвлекать ваше драгоценное внимание матчем, результат которого заведомо предопределён. Скажу лишь, что в солнечной Уфе удовлетворятся победой с преимуществом разве что минимум шайб в пять. Вот от этого результата и предлагаю всем плясать, как от печки. Что-то такое нас и ожидает», — сказал Лебедев.

«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах Лидеры уфимцев далеки от оптимальной формы, но для худшего клуба КХЛ этого должно хватить.