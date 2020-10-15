Алексей Ягудин стал амбассадором благотворительной акции «Голевая передача» от «Фонбет»

Председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин рассказал о ценностях проекта «Голевая передача» и дальнейших планах. Букмекер возобновил акцию с началом сезона КХЛ—2020/2021. Новым амбассадором акции стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.



«Акцию «Голевая передача» мы проводим второй год. За первый год было собрано и передано на благотворительность более 2 500 000 рублей. В новом сезоне «цена» каждой заброшенной шайбы выросла с 500 до 1000 рублей. Именно столько БК «Фонбет» передаст на благотворительность за каждый гол в регулярном чемпионате КХЛ. Поддержка детского спорта — не пустой звук для БК «Фонбет». Мы очень рады тому, что совместная акция с нашим давним партнёром, Континентальной хоккейной лигой, продолжается. Мы рады, что благодаря акции «Голевая передача» больше ребят получат возможность тренироваться», — подчеркнул Максим Кирюхин.



За первый месяц нового сезона команды КХЛ забросили 599 шайб. По условиям акции «Фонбет» перечислит 599 000 рублей, которые будут направлены на создание детской следж-хоккейной команды «Витязь-следж» в Чехове.



«Такое решение было принято координационным советом, в который входят представители «Фонбет», Детской следж-хоккейной лиги, КХЛ и амбассадор акции», — пояснил Максим Кирюхин.



Первая в сезоне-2020/2021 церемония вручения символического чека состоялась 14 октября перед матчем «Витязь» – «Автомобилист».



«Я с гордостью стал послом проекта «Голевая передача». Считаю его важным для развития детского спорта, для тех ребят, кто мечтает о больших победах. Верю, что парни в КХЛ, зная об акции «Голевая передача», будут забивать как можно больше, чтобы вместе с «Фонбет» мы смогли помочь большему числу детей приобщиться к спорту», — заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.



«Проект «Голевая передача», который мы реализуем совместно с нашими партнёрами КХЛ и Детской следж-хоккейной лигой, для нас особенный. Мы рады способствовать развитию детского следж-хоккея в России. В прошлом сезоне мы собрали более двух с половиной миллионов рублей, благодаря чему детские следж-хоккейные команды появились в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Омске. В этом году мы вдвое увеличили номинал каждой заброшенной шайбы, что делает проект «Голевая передача» ещё более масштабным», — добавил глава отдела социальной ответственности БК «Фонбет» Никита Иванов.



Узнать больше о благотворительной акции вы можете на её странице.