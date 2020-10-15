Ломаченко — Лопес: прогноз Дьюка Маккензи на объединительный бой 18 октября
Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Дьюк Маккензи дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес, который пройдёт 18 октября.
Ставка: победа Лопеса в 7-12-м раунде за 11.00.
«Хотя многие просто не могут представить себе поражения Ломаченко, я даю Лопесу все шансы на сюрприз. Они оба очень хороши, но Ломаченко прошёл свой пик, а лучшие годы Лопеса ещё впереди, но он уже на этом уровне. Лопес победит досрочно в поздних раундах», — сказал Маккензи.
Ломаченко – Лопес. Прогноз букмекеров: нокаута не будет, но украинец победит
Бой Ломаченко – Лопес совсем скоро! Кто объединит чемпионские пояса? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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