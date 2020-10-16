ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита главного матча дня в КХЛ

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех СКА идёт за 3.28.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 16 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15.

Гол на первой минуте идёт за 15.0. Поставить на видеопросмотр можно за 2.40, на разбитое стекло — за 20.0.

Итоговый успех ЦСКА доступен за 1.64, коэффициенту на победу СКА с учётом овертайма и буллитов составляет 2.25.