ЦСКА — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98.

«Подопечные Игоря Никитина впервые в сезоне потерпели два поражения подряд. И что самое удивительное — пропустили в них 11 шайб, по меркам команды это запредельно много. Хотя до этого за полтора месяца случилось всего две неудачи, одна из которых — за пределами основного времени.



Петербуржцы тем временем с трудом одолели «Сочи» (4:1). Пропустили первыми, вплоть до середины третьего периода вели всего в одну шайбу. В итоге всё решило большинство — две шайбы из четырёх пришли в формате «5 на 4». Важнее другое — состав продолжает приближаться к оптимальному.



Накануне вернулся вратарь Магнус Хелльберг (с ходу сделал 29 сейвов после 30 бросков) и Кирилл Марченко, до этого набиравший форму в МХЛ (гол и пас). Состав у СКА в порядке. ЦСКА никак не заслуживал разгрома в Хельсинки, но проблемы с большинством никуда не делись, да и реализация порой пропадает.



В принципе, домашний матч с петербуржцами — идеальный способ разом закрыть все неудачи и начать с чистого листа. Комбинированная ставка 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98 смотрится замечательно. Логика простая. ЦСКА вернётся на свой лёд после двух поражений, болельщики придадут импульс. По уровню исполнителей они смотрятся даже чуть лучше, ведь лидеры у СКА пока не в оптимальном состоянии.



Однако ситуация с вратарями у москвичей оставляет желать лучшего, а СКА свои две-три шайбы забивает исправно. Кроме того, в четырёх из пяти предыдущих очных встреч команды добирались до отметки в четыре гола. То есть скучать вратарям не придётся».