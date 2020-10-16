«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» с форой (+2.5) за 1.74.

«С одной стороны, ярославцы сейчас в полном порядке. Лидеры вышли с карантина и потихоньку набирают форму, добыты пять побед подряд. Дальше начинаются вопросы. Дело в том, что график невероятно плотный: битва в Минске станет для них шестой за 11 суток, играть так долго через день без потери в качестве практически нереально. Вдобавок ко всему три победы из четырёх последних добыты за пределами основного времени.



В Латвии подопечные Андрея Скабелки выглядели тяжеловато, что абсолютно объяснимо. В стартовые 40 минут хозяева имели преимущество, но Эдди Паскуале был надёжен. А в третьем периоде рижане схватили парочку удалений, что позволило гостям перевести дух. В итоге дело дошло до буллитов, где Коршков и Ткачёв разобрались с Проскуряковым.



И вот что получается. «Зубры» отдыхали аж с 11 октября, это 4,5 суток на восстановление и подготовку. А «Локомотив» уже почти две недели живёт по графику «игра через день». Потому сыграем от хозяев. Несмотря на кадровые проблемы, борьбу они наверняка навяжут. Состав довольно крепкий, Менелл и Альмквист вернутся на лёд, а поддержка зрителей добавит сил.



П1 с форой (+2.5) за 1.74 смотрится хорошо. Если гости и продлят победную серию, то без разгрома. Запас сил у лидеров наверняка на исходе, а минчане дома никого так просто не отпускают».