«Ним» — «ПСЖ»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут матч
16 октября «Ним» примет «ПСЖ» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.80.
Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Ним» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если хозяева не проиграют, сыграет коэффициент 3.20.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на обе забьют можно за 1.78.
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Лидеры парижан уезжали в национальные команды, а впереди старт Лиги чемпионов.
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