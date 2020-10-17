«Гранада» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Севилья».

Ставка: гол после 73-й минуты за 2.00, победа «Севильи» в один мяч или ничья за 1.77.

«Еще недавно «Гранада» лидировала в чемпионате, параллельно успешно выступая в отборочных матчах Лиги Европы. Но играть на два фронта красно-белым сложно, и в итоге они были разбиты мадридским «Атлетико» 1:6 и затем сыграли 1:1 в Кадисе, откатившись на десятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» находится выше в таблице, даже проведя на один матч меньше. Команда Хулена Лопетеги великолепно начала сезон и, помимо двух убедительных побед над «Кадисом» и «Леванте», не уступила в основное время ни «Баварии», ни «Барселоне».



Однако играть в субботу в обед после паузы на матчи сборных – непростое дело для «Севильи», имеющей много сборников. «Гранада» же имела полноценный цикл подготовки к этому матчу. Более того, «Гранада» играет дома и имеет высочайшую мотивацию – игра носит статус дерби, и для «Гранады» именно «Севилья» — самый принципиальный соперник, тогда как для самой «Севильи» это совсем не более важный матч, чем другие.



Мне кажется, можно поставить на то, что «Севилья» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью. Кроме того, высоки шансы на поздний гол в матче. Поставлю на то, что в матче будет гол в период с 73-й минуты и до конца матча».