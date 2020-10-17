«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Ровшана Аскерова на матч АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.85, обе забьют за 1.55, тотал больше 2.5 гола за 1.40.

«Лондонцы при Артете хороши. Уже оформили один трофей, обыграв по пенальти чемпиона Англии и выбив его же по пенальти из Кубка лиги. Впрочем, и единственный проигрыш «Арсенала» — в матче с «Ливерпулем». А вот Гвардиола пока далёк от идеала. 2:5 — с «Лестером», ничья с «Лидсом» и всего четыре очка в трёх матчах АПЛ.



«Арсенал» вполне может устроить взбучку «горожанам». Бывший помощник Пепа Артета уже доказывал Гвардиоле, что научился у него многому. Плюс в распоряжении лондонского клуба прекрасный вратарь Лено и забивной Обамеянг. Травмы Агуэро и Жезуса создают проблемы Пепу. А новичок из «Бенфики» Рубен Диаш должен вписаться в схемы тренера.



Рискну поставить на то, что «Арсенал» не проиграет».