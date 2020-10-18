ЦСКА — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Не только в АПЛ в эти выходные будет сыграно знаковое дерби, но и в РПЛ тоже. На стадионе «ВЭБ Арена» пройдёт матч с участием двух столичных клубов, и эта игра имеет высокие шансы стать важным событием в рамках очередного тура.



В прошлом сезоне «армейцы» «динамовцам» забить не смогли (0:1,0:0). В последних шести личных встречах в РПЛ «красно-синие» не побеждали (0-4-2). Надо отметить, что «Динамо» весьма успешно играет против ЦСКА в последние годы на его поле (1-3-6).



Добавляет интереса и интриги дерби и то, что у «бело-голубых» появился новый главный тренер, и он иностранец. Теперь за результаты «Динамо» будет отвечать Сандро Шварц.



Предстоящий матч важен с турнирной точки зрения, а также для игроков, тренеров, высшего клубного руководства, болельщиков и для имиджа команд, которые позиционируются как клубы, готовые бороться за высокие места.



У ЦСКА в последних трёх встречах были низовые результаты, и у «Динамо» во всех без исключения играх РПЛ прошли низы. Обе команды достаточно надёжно действуют в обороне, на последнем рубеже у них надёжные и опытные голкиперы. Жду сильнейшего напряжения нервов от предстоящего дерби, но небольшого количества голов. Из-за паузы в чемпионате, после того как многие игроки отправлялись в свои сборные, подготовка к дерби была в какой-то степени скомканной. Поставлю в этом противостоянии на невысокую результативность».