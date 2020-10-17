«Эвертон» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, во сколько начало матча
Сегодня, 17 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 4.05, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53, на гол в первые 15 минут — за 2.85.
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