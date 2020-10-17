«Реал» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Кадис».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.74.
«У «Кадиса» это третий выездной матч после выхода в Примеру, а оба предыдущих желтые сенсационно выиграли – в Уэске и Бильбао. Для сравнения: дома «Кадис» набрал одно очко из девяти возможных. Думаю, что запас везения «Кадиса» в гостевых играх уже израсходован с лихвой, и на стадионе «Альфредо ди Стефано» ничего хорошего «Кадис» не ждет.
Пауза на международные матчи не стала слишком проблемной для «Мадрида». Пусть Куртуа и повредил поясницу, но бельгийский вратарь уже провел несколько тренировок в общей группе, да и запасной голкипер Лунин готов показать свой высокий класс в случае, если Зидан решит поберечь Куртуа. Проседает у «Реала» только позиция правого латераля, поскольку травмированы и Карвахаль, и Одриосола. Придется выпускать на правый край Начо, который не так хорош в подключениях вперед, но зато надежен при исполнении прямых обязанностей защитника.
А креативщиков на чужой половине поля у «Мадрида» предостаточно, тогда как защитники «Кадиса» едва ли готовы успешно противостоять исполнителям такого уровня, как Бензема, Асенсио, Винисиус, Иско, Кроос и так далее. Когда у «Реала» начнут выходить свеж ие футболисты на замены, гостям придется тяжело. Пусть и пауза на игры сборных не способствовала сыгранности мадридцев, но разница в классе команд тут огромна, и мне вполне нравится ставка на «Реал Мадрид» с форой (-1.5) при коэффициенте 1.74".
- 17 октября 2020
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