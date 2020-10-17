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Джессика Андраде — Кэтлин Чукагян: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Джессика Андраде — Кэтлин Чукагян: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок UFC Джессика Андраде — Кэтлин Чукагян.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.40.

«Честно, не люблю смотреть бои с участием девушек, не по мне совсем это. Скучные они выходят часто, поэтому и не смотрю. Но тут я буду болеть за Андраде в любом случае. Она блестяще выиграла у Намаюнас, а отдав ей реванш, 100% будет мотивирована реабилитироваться. В стойке конечно полная беда, много пропускает, но в борьбе зато круто смотрится.

За счет партера набирает очки, только за счет партера. У Чукагян нет удара мощного, поэтому боятся бразильянка ее не будет и точно не рухнет. Вообще, не исключаю, что бой дойдет до решения, так как одна (Андраде) будет действовать осторожно после двух поражений, а вторая (Чукагян) не сможет финишировать.

Почти все бои у Кэтлин завершились решением, и она тоже крепкий «орешек», терпит до последнего. И еще забыл сказать, что бразильянка перебралась на категорию выше, поэтому не будет форсировать события. Считаю, бой не будет ярким. Беру тотал больше 2,5 раунда».

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