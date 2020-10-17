«Наполи» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта».
Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10.
«Подопечные Джан Пьеро Гасперини начали с трёх побед, причём в каждом случае забивали как минимум четыре раза и непременно пропускали. Красота!
Очные встречи в последнее время также получаются бодрыми. «Аталанта» три раза подряд забивала по два мяча, а в трёх из четырёх последних случаев доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. Правда, сейчас на неё дают скромный коэффициент 1.64, так что придётся поискать что-то другое.
Застёгиваться на все пуговицы «партенопейцы» не станут. На своём поле они традиционно играют смелее, да и снятие одного очка добавит злости с мотивацией. Ждём бодрого дебюта, а уж «богиня» всегда с большим удовольствием ныряет в атакующий футбол. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10 и голом в первые 15 минут за 2.70.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини успели забить в стартовые 15 минут уже три мяча, а ещё один пропустили. «Наполи» в основном отличался после перерыва, но разок забить в дебюте тоже успел. Думаю, первый гол не заставит себя ждать".
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