«Наполи» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10.

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«Подопечные Джан Пьеро Гасперини начали с трёх побед, причём в каждом случае забивали как минимум четыре раза и непременно пропускали. Красота!

Очные встречи в последнее время также получаются бодрыми. «Аталанта» три раза подряд забивала по два мяча, а в трёх из четырёх последних случаев доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. Правда, сейчас на неё дают скромный коэффициент 1.64, так что придётся поискать что-то другое.



Застёгиваться на все пуговицы «партенопейцы» не станут. На своём поле они традиционно играют смелее, да и снятие одного очка добавит злости с мотивацией. Ждём бодрого дебюта, а уж «богиня» всегда с большим удовольствием ныряет в атакующий футбол. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10 и голом в первые 15 минут за 2.70.



Подопечные Джан Пьеро Гасперини успели забить в стартовые 15 минут уже три мяча, а ещё один пропустили. «Наполи» в основном отличался после перерыва, но разок забить в дебюте тоже успел. Думаю, первый гол не заставит себя ждать".