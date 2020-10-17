«Наполи» — «Аталанта»: трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта». Начало — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.69. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на обе забьют можно за 1.41. Гол в первые 15 минут идёт за 2.70.
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