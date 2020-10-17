«Хоффенхайм» — «Боруссия Д»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия Д».

Ставка: «Хоффенхайм» забьёт в первом тайме за 2.15.

«Стартовали соперники синхронно. После трёх игр имеют в активе шесть очков — две победы, одно поражение. При этом во всех случаях результат оказался вполне справедливым. А вот дальше начинаются разночтения. «Деревенские» стабильно забивают и пропускают, а вот у дортмундцев ставка «обе забьют» не доехала ни разу…

Ставки на первые матчи после международной паузы по умолчанию опасны, неожиданные результаты после двухнедельного перерыва случаются часто. Надо отметить, что «деревенские» — один из наиболее неудобных соперников для дортмундцев. Предыдущая победа датирована аж 2017 годом (2:1).



С тех пор пути клубов пересеклись пять раз. Итог — две результативные ничьи (1:1 и 3:3), а также три победы «Хоффенхайма» (3:1, 2:1 и 4:0). Плюс чужое поле и долгая пауза, после которой сложно показать свой лучший футбол. В общем, П2 за 1.80 определённо смотрится не лучшим образом.



Мы бы выбирали между классическими 1Х за 2.21 и голом «Хоффенхайма» в первом тайме за 2.15. Хозяева много забивают до перерыва, в очных встречах они в последние годы тоже редко тянули с результативными ударами. Благо что Крамарич сейчас в огне. Если не хотите рисковать, рассмотрите П1 с форой (+1) за 1.75".