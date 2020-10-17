«Интер» — «Милан»: дата матча, прямая трансляция, прогнозы и ставки букмекеров

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество нерадзурри: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на обе забьют можно за 1.61.