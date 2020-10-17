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«Хетафе» — Барселона»: прямая трансляция матча, где покажут, прогнозы и ставки

«Хетафе» — Барселона»: прямая трансляция матча, где покажут, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

17 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — Барселона». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Хетафе» — Барселона» 17 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе забьют, сыграет ставка 1.95.

Гол Лионеля Месси идёт за 1.75, гол в первые 15 минут — за 3.40.

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