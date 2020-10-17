«Хетафе» — Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
17 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — Барселона». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 5.45.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Хетафе» — Барселона» 17 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.
Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе забьют, сыграет ставка 1.95.
Гол Лионеля Месси идёт за 1.75, гол в первые 15 минут — за 3.40.
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