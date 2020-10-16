Кэмерон Норри — Андрей Рублёв: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Кэмерон Норри — Андрей Рублёв.



Ставка: победа Рублева в двух сетах за 1.44.



«Андрей Рублев, третий сеяный на этом турнире, играет против 25-летнего теннисиста из Великобритании Кэмерона Норри (75-я ракетка мира). Норри – левша. В предыдущем круге Рублеву тоже выпал леворукий соперник. Андрей одолел его в трех сетах, но с определенными сложностями он столкнулся. Впрочем, это была хорошая разминка перед Норри.



Ранее теннисисты между собой не встречались, так что поначалу они будут присматриваться друг к другу. Норри — достаточно высокий теннисист, он немного помощнее Рублева, любит играть на быстрых покрытиях, показывал неплохие результаты на открытом чемпионате США. Земля, конечно, не его конек, не очень хорошо он на этих турнирах выступает.



Рублев в хорошей физической форме, несмотря на то, что он сыграл в двух предыдущих кругах трехсетовые поединки, он еще не успел устать. Любая победа, пусть даже тяжелая, в трех сетах, придает еще больше уверенности. У Андрея хороший показатель в сезоне по выигранным матчам, он уступает только Джоковичу», — сказала Петрова.