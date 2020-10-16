«Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 3 шайбы за 2.61.
«Сожрав последовательно СКА, «Автомобилист» и ЦСКА, «Магнитка» всухомятку подхарчилась на десерт «Авангардом», после чего окончательно предстала великой и ужасной, летящей на крыльях ночи. И теперь ей можно не экономить силенки, поскольку впереди ее ожидают матчи с Ригой и «Куньлунем», давно лежащими на льду вниз лицом.
То есть мало того, что «маленьким татарам» не везло с самого начала и именно с них началась победная серия и текущее величие нынешней «Магнитки», мало того, что «Нефтехимик» на этот раз не прикрыт «старшим братом», который обычно через двое суток играет с тем же самым соперником, отчего сопернику приходится экономить в Нижнекамске силы, так ведь и статистика личных встреч «химиков» хоронит. Потому что «маленькие татары» уже проиграли в Магнитогорске девять матчей подряд, а их последняя победа на хоккейной границе Европы и Азии датирована аж январем 2015 года.
Вы все видите сами. Могилка «Нефтехимику» в Магнитогорске уже отрыта, венки подготовлены, траурные ленточки подписаны, похоронный оркестр продувает трубы. Остался лишь один вопрос: как «Магнитка» будет жрать соперника на этот раз — с маслом или сметаной? То есть как ЦСКА — 6:4 или как «Авангард» — 3:0? Потому что уральцы нынче умеют изгаляться и так, и этак, и вприкуску, и вприсядку. Так что можно смело закладываться не только на хозяйскую победу в основное время, но и на преимущество минимум в три шайбы.
Перефразируем Жванецкого. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударит в тарелки и даст сигнал на построение в 17 часов московского времени в пятницу. А там кого-то понесут…», — сказал Лебедев.
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