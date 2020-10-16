«Слуцк» – «Минск»: прогноз Максима Ромащенко на матч чемпионата Беларуси

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» – «Минск».
Ставка: победа «Слуцка» с форой (0) за 2.25.
«В очередном матче чемпионата Беларуси «Слуцк», идущий пока в зоне вылета, примет на своей домашней арене уже ни на что не претендующий «Минск», располагающийся на 11-й строчке турнирной таблицы.
«Слуцк» находится в крайне затруднительном положении. Команде необходимо побеждать и набирать очки, а между тем в шести предыдущих матчах чемпионата она набрала «баранку». В последнем так и вовсе последовал форменный разгром от «Руха» — 0:5. Бесславно вылетел клуб и из Кубка страны, уступив дома солигорскому «Шахтеру» 1:4.
Минчане увязли в «болоте», из которого за оставшееся до окончания турнира время уже не выберутся. Вылет команде также не грозит. Правда, последние матчи «Минск» провел на мажорной ноте, победив в четырех из пяти поединков чемпионата, и пройдя в Кубке все тот же «Рух» (2:0).
Под занавес турнира нередко бывает так, что очки достаются тому клубу, которому они нужнее. «Слуцк» потенциально неплох в атаке, но реализовать моменты удается нечасто. Думаем, что на этот раз хозяев все же прорвет, и они наберут столь нужные им очки», — сказал Ромащенко
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