ЦСКА — СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА.



Ставка: победа СКА с учётом овертайма за 2.30.



«Наше любимое «армейское» дерби, в этот раз встреча пройдёт в Москве. Нас ждёт знатное рубилово. Поставлю на победу СКА. Они, я считаю, фавориты этого матча, хотя и отстают от своих соперников. Уже говорил ранее, что у ЦСКА не очень хороший вратарь сейчас.



Питерские «армейцы» привыкли лезть на ворота — это их конёк. Вообще, очень принципиальная игра, два «армейских» клуба как-никак. Дерби двух столиц. По вратарской позиции если смотреть, то получше смотреться будут «армейцы» питерские, им и флаг в руки. СКА в одну шайбу точно победит, но, быть может, только в овертайме. Не исключаю и того, что дойдёт до серии буллитов. Уж больно принципиальное соперничество нас ждёт сегодня.



У москвичей, что очень обидно, в лазарете засиделся Иван Телегин, их лидер, тогда как у петербуржцев тоже есть болеющие хоккеисты, но они, на мой взгляд, не окажут должного влияния на исход поединка», — сказал Кожевников.

ЦСКА — СКА. Прогноз: Никитин, Слепышев и Андронов останутся лидерами на Западе КХЛ У москвичей два поражения подряд, пропущено 11 шайб. Надо исправляться.