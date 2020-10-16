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ЦСКА — СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа СКА с учётом овертайма за 2.30.

«Наше любимое «армейское» дерби, в этот раз встреча пройдёт в Москве. Нас ждёт знатное рубилово. Поставлю на победу СКА. Они, я считаю, фавориты этого матча, хотя и отстают от своих соперников. Уже говорил ранее, что у ЦСКА не очень хороший вратарь сейчас.

Питерские «армейцы» привыкли лезть на ворота — это их конёк. Вообще, очень принципиальная игра, два «армейских» клуба как-никак. Дерби двух столиц. По вратарской позиции если смотреть, то получше смотреться будут «армейцы» питерские, им и флаг в руки. СКА в одну шайбу точно победит, но, быть может, только в овертайме. Не исключаю и того, что дойдёт до серии буллитов. Уж больно принципиальное соперничество нас ждёт сегодня.

У москвичей, что очень обидно, в лазарете засиделся Иван Телегин, их лидер, тогда как у петербуржцев тоже есть болеющие хоккеисты, но они, на мой взгляд, не окажут должного влияния на исход поединка», — сказал Кожевников.

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У москвичей два поражения подряд, пропущено 11 шайб. Надо исправляться.
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