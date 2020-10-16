ЦСКА — СКА: ставка Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру КХЛ ЦСКА — СКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.12.



«В предстоящем армейском дерби, которое состоится в Москве, я считаю фаворитом ЦСКА. ЦСКА проиграл два последних своих матча в чемпионате «Металлургу» и «Йокериту», поэтому на своём льду московские армейцы должны побеждать, тем более у СКА были проблемы с составом. ЦСКА обязан максимально собранно подойти к этому матчу и добиться положительного результата.



Да, у московских армейцев проблемы в обороне, много пропускают, но мне кажется, что СКА сейчас не в том состоянии, чтобы выиграть даже у такого ЦСКА. У СКА вернулись в состав все основные игроки, команда в прошлой игре одержала победу в гостях над «Сочи» (4:1), но в любом случае лидерам нужно набрать форму после вынужденной паузы.



В прошлом сезоне между собой команды играли шесть раз, где ЦСКА выиграл четыре матча. Конечно, матчам прошлого сезона не стоит уделять много внимания, но, с другой стороны, психология имеет значение. ЦСКА сейчас более мотивирован после двух поражений, где команда Никитина пропустила 11 шайб. Московские армейцы должны реабилитироваться перед своими болельщиками», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — СКА. Прогноз: Никитин, Слепышев и Андронов останутся лидерами на Западе КХЛ У москвичей два поражения подряд, пропущено 11 шайб. Надо исправляться.