«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Барыс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.61.



«Есть у нас, в Континентальной лиге, «зелёное дерби». Есть дерби внутритатарское. А есть ещё дерби «кошачье», да ещё окрашенное в международные цвета. Вот и его время подошло.



Интересно смотреть за «Барысом», имеющим солидный запас из не сыгранных своевременно матчей, за которые руководство лиги, оберегая нервы иностранных товарищей, не стало бить казахстанцев «технарями» по голове. Запас есть, играет «Барыс» неплохо, хотя скорее тут подойдёт определение «ни шатко ни валко», но в зону плей-офф, вытолкав оттуда взашей либо «Торпедо», либо «Сибирь», попасть пока никак не может. А по идее должен, потому что играет-то лучше, чем те, кто сейчас соседствует с ним в турнирной таблице. Но пока не судьба.



Сдаётся, не будет этой самой судьбы у «Барыса» и в казанском матче. Казахстанцам пришлось попотеть со «Спартаком», выбивая из красно-белых второе очко уже в овертайме. Тогда как «Ак Барс» совсем по-грибоедовски, то есть «с чувством, толком, расстановкой», разобрался с «Амуром», ещё недавно возомнившим о себе невесть что и собравшимся было в зону плей-офф. И есть большое подозрение, что не слишком при этом и вспотел.



То есть «татарстанские кошачьи» к встрече с «казахстанскими кошачьими» готовы во всеоружии. Разница в классе чувствуется. Есть, конечно, определённые проблемы в игре, что и привело к двум поражениям подряд и потере лидерства в конференции, но это всё решаемо, тем более таким специалистом, как Квартальнов.



Мое резюме: «Ак Барс» победит, в основное время, с преимуществом в две шайбы, причём вторая вполне может залететь на последней минуте в пустые ворота», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: игра на выживание для Азеведу, Дица и Галиева в Казани У соперников жуткий график и скромные возможности для ротации. Всё решит характер.