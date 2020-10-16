«Дижон» — «Ренн»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги 1

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги 1 «Дижон» — «Ренн».
Ставка: победа «Ренна» за 1.79.
«Крайности сходятся. Матч двух полюсов турнирной таблицы Лиги 1. Внезапный лидер чемпионата Франции «Ренн» против занимающего последнее место «Дижона».
В предыдущих пяти матчах хозяева пропустили 12 голов, а гости забили 11. Последнее поражение «Ренна» датируется 5 сентября в товарищеском матче с «Бенфикой» (0:2). Три стартовые игры команда Жюльена Стефана уверенно выиграла. Осечка 2:2 случилась в прошлом туре с «Реймсом». «Дижон» же выглядит беспомощным как дома, так и на выезде. И против обладателя Кубка Франции—2019, сумевшего обыграть в том финале сам «ПСЖ», «совы» вряд ли найдут аргументы», — сказал Аскеров.
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