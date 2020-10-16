Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Александра Шлеменко на бой UFC 254

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на бой UFC254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Хабиба решением судей за 3.25.



«Хабиб – фаворит за счёт борьбы и функционалки. Он превосходит соперников по уровню физической подготовки в плане дыхания. Он может начинать первый раунд и заканчивать пятый в одном темпе. У Гэтжи всё не так. Насколько я помню, он хорош в первых раундах, но сдаётся в конце. Сила его удара пропадает примерно после третьего раунда. Да, он у него сильный. Но соглашусь с Хабибом: он не пропустил ни одного подобного. В этом тоже его талант.



Да, Гэтжи опасен, он может неплохо бороться. Нельзя исключать, что Гэтжи – самый жёсткий нокаутер. Например, берём Порье или других бойцов. Если они попадут, им нужно будет добивать соперника. Гэтжи для этого веса бьёт очень сильно и может отправить отдыхать одним ударом. Но опыт, сила, выносливость и навыки борьбы всё равно на стороне Хабиба.



Плюс Хабиб очень неудобен для своего соперника. И наоборот, Гэтжи очень удобен для Нурмагомедова. Если ты работаешь одними руками, ты очень лёгкая добыча для борцов. Руки ведь короче ног. Гэтжи нужна близкая дистанция для ударов. Поэтому приблизиться к нему будет не так сложно, как к другим. Там Хабиб и будет переводить в борьбу.



Так что, я думаю, в этом бою Гэтжи не сможет воспользоваться своей лучшей стороной. Он будет хорошо готов, защищаться, пытаться не отдать позицию. Для него это шанс номер один. Нанести первое поражение Хабибу – прославить себя, это очень почётно. Поэтому, мне кажется, бой продлится до конца. Но победить единогласным решением судей Хабибу будет под силу», — сказал Шлеменко.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.