Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Алексея Олейника на бой UFC254
Российский боец тяжелого веса Алексей Олейник дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдет в рамках турнира UFC254 24 октября.
Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.74.
«Очевидно, что у Хабиба в этом бою будет преимущество. Шанс у Гэтжи, конечно, есть. Лаки-панч никто не отменял. А Гэтжи может попасть. Но это будет неожиданностью, все-таки Хабиб прекрасно знает все сильные стороны оппонента. Если же бой затянется, то, начиная с 4-го раунда у Хабиба будет дополнительное преимущество. Потому что у сильного борца на поздние раунды остается больше сил, чем у ударника. Мой прогноз: победа Хабиба добиванием в поздних раундах и остановка боя. Либо победа Хабиба удушением», — сказал Олейник.
Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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