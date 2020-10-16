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ЦСКА – СКА: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

ЦСКА – СКА: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – СКА.

Ставка: ничья за 3.64.

«Москвичи, конечно, здорово обгадили нам всю прогнозную малину, впервые в сезоне проиграв два матча подряд. Но речь тут не о самом факте двух проигранных матчей, а о том, что в них славящийся своей непроходимой защитой ЦСКА пропустил 11 шайб. По пять с половиной шайб в среднем за игру у нас даже, извините за выражение, «Куньлунь» не пропускает. Ну или не всегда пропускает. Так и хочется взять Игоря Никитина за пуговицу, посмотреть на него отеческим взглядом и тихим голосом поинтересоваться, что за дом терпимости заработал в обороне вверенной ему команды и когда этот бардак закончится?

Хочется верить, что в отчётном матче он всё-таки закончится. Причём не в третьем периоде и даже не во втором, а прямо с первого вбрасывания. Потому что если тенденция продлится и ротенберговский «детский сад» отгрузит москвичам ещё пять-шесть шайб, то брать Никитина за пуговицу будут уже не досужие журналисты, а где-то в офисе «Роснефти». И, скажем прямо, не за пуговицу, да.

Решено. Обнуляем два последних результата ЦСКА, как на референдуме обнулили президентские сроки. Почему им можно обнулять, а нам нельзя? Считаем, что в ЦСКА было временное помешательство, которое уже успешно разрешено. И с учётом вышеизложенного ставим на ничью в основное время, причём ничью «низовую» — что-нибудь вроде 1:1. А потом пусть Питер выигрывает – тенденция будет уже преодолена», — сказал Лебедев.

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У москвичей два поражения подряд, пропущено 11 шайб. Надо исправляться.
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