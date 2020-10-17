«Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Ливерпуль».



Ставка: в первом тайме «Эвертон» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча за 1.85, тотал меньше 3.5 гола за 1.70.

«Ливерпуль» уходил на паузу не в лучшем настроении. Сначала был вылет от «Арсенала» в Кубке лиги, а потому матч с «Астон Виллой», результат которого даже не хочется лишний раз произносить. Кроме того, стала известная тяжесть травмы Алиссона, которого не будет еще несколько недель. Фирмино летал через океан, непростые матчи у него были. У Мане коронавирус, но вроде бы очередной тест на днях был отрицательным. Вроде как есть вероятность, что он будет играть, но не факт. Мне кажется, что легко в предстоящем матче и ближайшие пару недель жизнь у «Ливерпуля» складываться не будет.



Что касается «Эвертона», то там обратная ситуация – 7 матчей и 7 побед на старте нового сезона. В четырех турах АПЛ и трех раундах Кубка лиги, которые «Эвертон» уже прошел, причем в каждом из матчей побеждал крупно. Все хорошо складывается у Анчелотти в дуэте с Фергюсоном. Атмосфера, как мне рассказывали, отличная в команде, в игровом плане особых проблем пока не наблюдается. Приобрели Хамеса Родригеса очень кстати, Ришарлисон уже обрел свою форму. В плане психологии даже на поле заметно, как изменилась команда. Если раньше частенько «Эвертон» мог рассыпаться, когда что-то шло не так, то сейчас этого нет. Даже в матчах, когда наблюдаются сложности, то «Эвертон» удивительным образом демонстрирует уверенность в своих силах и добивается результата. Первым на ум приходит матч с «Вест Бромвичем», в котором бирмингемцы дважды забивали, но «Эвертон» без проблем брал инициативу в свои руки и добивался нужного результата.



Думаю, что «Ливерпулю» здесь будет непросто. Первая ставка такая – «Эвертон» не проиграет в первом тайм и тотал меньше 2,5. Не думаю, что у «Ливерпуля» в первом тайме будет все просто, а «Эвертон» предложит достаточную интенсивность, и сможет, как минимум, до перерыва ход игры контролировать.



Вряд ли здесь получится результативная игра. Из последних 7 игр, которые проходили на «Гудисон Парк» при Клоппе, в 6 забивалось меньше 2,5 мяча. Не удивлюсь, если что-то похожее будет и на этот раз. Три последние игры вообще завершались нулевыми ничьими. Второй мой вариант – тотал меньше 3.5".