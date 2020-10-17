«Химки» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 11-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Химки» — «Спартак» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится 17 октября.



Ставки: «Спартак» победит за 1.55, «Спартак» победит в первом тайме за 2.10, «Химки» не забьют за 2.00.



«Спартак» сейчас на ходу, нападение забивает стабильно, результаты у подопечных Доменико Тедеско хорошие, они находятся наверху. Конечно, проблема с обороной будет, но с другой стороны, ребята друг от друга отдохнули, и когда собираются опять после перерыва на матчи сборных, то настроение обычно очень хорошее. «Спартак» победит в этом матче, как мне кажется. Больше того, на мой взгляд, хозяева даже не смогут отличиться".