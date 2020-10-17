«Зенит» — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на матч 11-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Считается, что после паузы на игры сборных наши команды не очень хорошо себя чувствуют на внутренней арене. Всё-таки игроки разлетаются в разных направлениях, по-разному тренируются, добиваются различных результатов, и далеко не сразу наставник того или иного клуба может всех привести к одному знаменателю. И, например, если мы говорим о предстоящем соперничестве «Зенита» и «Сочи», то, наверное, Сергею Семаку должно быть труднее, нежели Владимиру Федотову — у команды из Питера «сборников» больше.

Да и в целом «Зенит» в последнее время играет без привычной лёгкости. Да, был разгром с «Уфой», но в матчах с «Уралом» и «Спартаком» питерцы не только не победили, но и инициативой владели эпизодически. Плюс не совсем понятно, в каком состоянии сейчас находится бразилец Малком, а без него «Зенит» становится менее опасным.



За «Сочи» также говорит отличный старт в этом чемпионате, и если поначалу казалось, что это связано с лёгкостью календаря, то чуть позже появились результаты и в матчах с более серьёзными соперниками. Например, с «Краснодаром» была ничья. Конечно, сочинцам не хватает усиления в нападении, пока там играют лишь Заболотный и молодой Руденко. Но есть Нобоа и Жоаозиньо, надёжен на последнем рубеже Джанаев, а значит, подопечные Федотова будут бороться. Не верю в победу «Сочи», но верю, что этой команде вполне по силам забить".