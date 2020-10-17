«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 11-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: победа «Уфы» с форой (+1) за 1.70.

«Неудачный момент для «Локомотива» для встречи с «Уфой» — у башкирской команды только что сменился тренер. Это всегда на первых порах дает прилив сил и повышенную мотивацию игрокам, а Рашид Рахимов к тому же сильный мотиватор. Практически не сомневаюсь, что «Локо» ждет тяжелейшее противостояние, шансы «Уфы» набрать очки велики, ну и как минимум гости вряд ли уступят крупнее, чем в один мяч.

Напомню и про кадровые проблемы «Локо»: Гилерме и Рыбус болели короной (впрочем, их карантин уже мог пройти, но все равно игроки выпали из тренировочного процесса), Антон Миранчук явно выдохся за три матча в составе сборной за десять дней, давно на больничном Баринов, не ездил в сборную из-за травмы Смолов… Надо смотреть, в каком состоянии приехал Зе Луиш. Но ему точно нужно будет время на раскачку. В общем, у Рахимова хорошие шансы оправдать мою ставку на победу «Уфы» с плюсовой форой.



Отмечу также, что в этом сезоне «Локомотив» лишь раз победил с разницей более чем в один мяч, а при Марко Николиче неминимальных побед было две, и обе в матчах с «Рубином» в Казани. Кстати, громкое интервью Николича Нобелю Арустамяну дает понять, что между ним и клубным менеджментом зародилось непонимание и, возможно, даже противостояние. Это тоже не добавляет «Локомотиву» вистов".