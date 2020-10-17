«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.03.

«Уфимцы, конечно, дают стране угля. Вышеупомянутый не к ночи «Куньлунь» в этом сезоне набрал уже целых пять очков. Два китайским товарищам с барского плеча подарил не доехавший до Подмосковья «Локомотив». Ещё три китайцы отобрали в двух матчах у «Салавата». И теперь попробуй убеди кого-нибудь, что уфимцы не ставят в букмекерских конторах, причём не ставят не на себя, родимых, а на своих противников. А какие ещё могут быть варианты проигрыша? «Салават» забыл надеть коньки? Потерял по дороге клюшки? Если с экипировкой у них было всё нормально, то китайцев они должны были обыгрывать даже с тяжёлого бодуна.



Ну да бог с ним, с «Куньлунем». Уфимцы устроились хорошо. Съездили на выезд к китайцам – поиграли в Подмосковье. Сейчас приехали на выезд к омичам – и снова играют в Подмосковье. Осталось только перевести «Амур» в Наро-Фоминск – и наступит всеобщее счастье. А уж когда домашние матчи «Амура» будут начинаться в 2:00 ночи для хабаровских болельщиков, счастье будет полным и неотвратимым.



Омские болельщики вообще счастливые люди. Для них «Авангард» начинает домашние матчи всего-то в 10 вечера, а в выходные так и вовсе в детские 20:00. А поскольку это продолжается уже не первый год, то если в Омске хочешь быть хоккейным болельщиком – привыкай к хроническому недосыпу. В этот раз недосыпа не будет, всё-таки суббота. Но если «ястребы» снова, как и в предыдущем матче, не забросят ни одной шайбы, Омск заснёт. А это уже опасно.



Осталось разобраться, кто по итогам предыдущего тура огрёб больше: «ястребы» за сухое поражение в Магнитогорске или юлаевцы за проигрыш, извиняюсь за выражению, «Куньлуню». Кому глубже вставили стержень «от земли до неба», тот будет более мотивирован в грядущем матче. Лично я считаю, что больше огрёб «Авангард», потому что поражение от «Куньлуня» — это, конечно, зашквар, но «Авангард» потерял лидерство в Восточной конференции. Поэтому считаю целесообразным поставить на победу хозяев в основное время, пусть и с минимальным счётом».