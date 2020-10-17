«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 5.5 гола за 3.91.

«Представляю, что босс «Авангарда» Александр Крылов может с особым интересом смотреть этот матч, потому что «Салават Юлаев» испортил прошлый сезон «ястребам», когда выбил их в первом раунде плей-офф. И такая же реакция будет у главного тренера Боба Хартли. Не скажу, что под ним зашаталось кресло, но впечатление от второго сезона канадского наставника в России было испорчено именно «Салаватом Юлаевым».



Сейчас «Авангард» идет в лидерах чемпионата. Состав длинный, проблемы со здоровьем особо не беспокоят. А вот у «Салавата Юлаева» только в строй вернулись лидеры – Хартикайнен, Гранлунд, Панин и остальные… Фамилии вроде бы те же, которые остановили «Авангард» по весне. Но лидеры клуба пока не набрали форму.



Поэтому я бы зашел здесь с кэфом 3.91 на то, что сбудутся два условия. «Авангард» победит в основное время у себя в Балашихе. И я сильно удивлюсь, если этого не произойдет. Потому что именно сейчас «ястребы» сильнее. Во-вторых, в основное время этого матча будет заброшено больше 5.5 шайб. Тут есть риск, конечно – Хартли в этом сезоне заставляет играть «Авангард» строго в обороне. Но в последних двух матчах в воротах играл Юха Метсола, и соперники забили семь голов. Плюс повышенная мотивация «Авангарда», который захочет разгромить своего самого принципиального соперника в КХЛ. Думаю, тут отсиживаться в обороне никто не станет».