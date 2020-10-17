«Челси» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Саутгемптон».

Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+1) за 2.09, обе забьют за 1.72.

«Саутгемптон», самая невезучая команда на старте сезона, сумел-таки выправить положение и одержал две победы в двух последних турах. Играли при этом вполне прилично, не феерили, но делали ровно то, что требовалось для достижения результата.



Пауза на матчи сборных для Хаззенхюттля не является особо большой проблемой, чего не скажешь о Лэмпарде. В каком состоянии прибудут в его расположении игроки из разных стран, как всегда, загадка. Двое из них к тому же травмировались – Чилвэлл, только оправившись, снова угодил в лазарет, и Канте. А это игроки, которые в потенциале могли бы стать ключевыми для новой команды. С другой стороны, наконец могут появиться на поле Пулишич и Зиеш.



Думаю, что более свежие «святые» постараются навязать хозяевам силовой футбол и, возможно, благодаря этому будут на некоторых отрезках времени даже иметь преимущество. Главное, не перебарщивать с верой в собственные силы, как в игре с «Тоттенхэмом» (2-5).



Предположу, если «Челси» и выиграет, то не больше, чем в один мяч".