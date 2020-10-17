«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 5-го тура АПЛ

Футбольный журналист, эксперт Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Сезон только начался, а у «МЮ» уже проблемы. И дело не только в разгроме 1-6 от «Тоттенхэма» в прошлом туре, а в общей атмосфере внутри и вокруг клуба и команды. Очередные неудачи на трансферном рынке – явное тому подтверждение. Ни Санчо, ни центрального защитника подписать не удалось. В качестве утешения, был взят 33-летний Кавани, который изначально даже не входил в wishlist Сульшера.



В турнирной таблице у «МЮ» три очка после трех игр. Хотя и этих трех очков могло там не быть – ведь «Брайтон» выглядел гораздо лучше манкунианцев, хоть и проиграл.



«Ньюкасл» проиграл лишь раз «МЮ» в родных стенах в последних четырех встречах. «Сороки» всегда по-особому настраиваются на матчи с топами, а с «Юнайтед» особенно. Не думаю, что предстоящая игра будет исключением.



Команда Стива Брюса, беспроигрышная серия которых достигла уже четырех игр, отдаст мяч и будет пытаться всячески использовать бреши в оборонительных построениях манкунианцев, ну а они в этом сезоне бывают у них регулярно».