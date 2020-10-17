«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Барселона» в 6-м туре испанской Примеры сезона 2020/2021.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.



«Раньше до Рональда Кумана у «Барселоны» был такой стереотип, что после матчей сборных всегда «Барселона» тяжеловато снова вкатывалась в чемпионат, где-то теряла очки, потому что Месси уезжал далеко в Латинскую Америку вместе с Суаресом. Не исключено, что и сейчас могут быть подобные проблемы – Месси сыграл два матча за сборную, оба Аргентина выиграла. Гризманн наконец-то забил за сборную Франции, но это всё лирика.



Понятно, что у «Барселоны» есть кадровые проблемы – травмирован тер Штеген, не будет играть Жорди Альба. Согласитесь, что игра «Барселоны» не впечатляла. Даже крупная победа над «Сельтой» на выезде была добыта вопреки – играя в меньшинстве, «Барселона» во втором тайме забила два мяча.



Сейчас матч с «Хетафе». Это одна из самых неприятных и мерзотных команд чемпионата Испании, потому что она всё время висит на ногах, играет на грани фола, а порой и за гранью фола. Это стилистика команды. В последнее время «Барселона» даже если и обыгрывает «Хетафе», то очень скромно и аккуратно в очень тяжёлых и энергозатратных матчах.



Как мне кажется, эта игра не про голы и не про большое количество моментов. «Хетафе» может проиграть крупно, как это было совсем недавно, или обыграть крупно «Бетис» на своём поле – тут как пойдёт. «Хетафе», скорее, заставит ошибаться «Барселону», как это делала «Севилья» в прошлом туре. Согласитесь, «Севилья» могла увезти с «Камп Ноу» не только ничью, а даже победу.



Я веду к тому, что, скорее всего, «Хетафе» может не проиграть. Здесь будет очень много борьбы, думаю, что команды не разразятся тремя забитыми мячами – максимум два. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.90».