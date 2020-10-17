«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч 6-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в один мяч или ничья за 1.83.



«Для «Барселоны» период сразу после международной паузы на матчи сборных – это время, когда каталонская команда бывает наиболее уязвима. С новым тренером голландцем Рональдом Куманом вряд ли ситуация сильно изменится, потому что у него нет огромного опыта приведения футболистов под общий знаменатель в кратчайшие сроки. Футболисты «Барсы» приезжают с разных концов света, и всем им надо быть готовыми к игре прямо сейчас.



Игра сложная – игра в гостях против «Хетафе», соперника, который на своем поле всегда организует «Барселоне» проблемы. «Хетафе» к этому матчу подойдет свежим – у него практически нет сборников, нет травмированных и дисквалифицированных игроков, тогда как у «Барсы» травмированы пятеро. Особенно меня смущает левый фланг обороны «Барселоны», где точно не сыграет Жорди Альба. Его дублер Жуниор Фирпо не сыграет тоже, поэтому на левом фланге стоит ожидать номинально правого латераля, новичка команды Деста.



В то же время надо сказать, что последние матчи за сборные сложились довольно хорошо для лидеров «Барселоны». Например, Месси очень здорово сыграл в Боливии, где всегда сложно играть на высокогорье. Тем не менее он возвращается с победой, с хорошей игрой и отличным настроением. Гризманн, который не совсем на своей позиции играет в «Барселоне», выдал качественные матчи за сборную Франции, забив два гола. Еще бы я отметил, что Френки де Йонг провел качественный матч за сборную Голландии.



Эта хорошая форма ключевых футболистов «Барселоны» заставляет верить в то, что для «Барселоны» все будет так уж плохо, как сулит эта неблагополучная ситуация. Календарь у «Барсы» очень сложный, сейчас начинается серия, в течение которой за 12 дней каталонцы сыграют 4 матча. После сложного выезда в Хетафе будет старт в Лиге чемпионов против «Ференцвароша», потом класико, а потом поездка в Турин к «Ювентусу» и гипотетическая дуэль Роналду и Месси, если Криштиану сможет восстановиться после коронавируса, что далеко не факт.



В такой ситуации, мне кажется, должен быть какой-то средний результат – победа «Барселоны» один мяч или ничья. Эту ставку я и порекомендую, коэффициент 1.83. Учитывая, что «Хетафе» — это низовая команда и в матчах с ее участием обычно бывает мало голов, то это хорошая идея по ставке. Не во всех букмекерских конторах есть такая ставка, поэтому я бы посоветовал присмотреться к ставке на то, что «Барселона» не проиграет при тотале меньше 3.5. На это коэффициент немного меньше».